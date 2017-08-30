В округе Харрис в Техасе сообщили об угрозе взрыва на химзаводе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Всем жителям округа Харрис в Техасе в районе 2,4 километра от химзавода компании Arkema приказано покинуть свои дома в качестве меры предосторожности в связи с угрозой взрыва, передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника пожарной охраны.

По данным агентства, ранее во вторник компания объявила об эвакуации всего персонала с объекта.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.