КНДР должна свернуть запрещенные ядерные программы, заявил Небензя

ООН, 30 авг — РИА Новости. Пхеньян должен свернуть запрещенные программы и присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем выполнять резолюции Совета Безопасности ООН во всей их полноте. Пхеньян должен свернуть запрещенные программы, вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия", — сказал российский дипломат на экстренном заседании СБ ООН после очередного ракетного пуска КНДР.