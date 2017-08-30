Совбез ООН призвал предпринять шаги для снижения напряженности вокруг КНДР

ООН, 30 авг — РИА Новости. Совет Безопасности ООН заявил о необходимости предпринять конкретные шаги для снижения напряженности вокруг ракетной программы КНДР.

"Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами", — говорится в заявлении председателя Совбеза, принятом по итогам закрытых консультаций во вторник вечером.