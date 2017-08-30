В ЛНР считают, что убийство двух депутатов могло быть украинской диверсией

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Убийство двух депутатов Народного совета самопровозглашенной ЛНР в Луганске могло быть украинской диверсией для срыва установленного 25 августа "школьного перемирия", заявил газете "Известия" полпред Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Согласно данным Генпрокуратуры республики, убийство произошло в ночь с 26 на 27 августа. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи", — приводит издание слова Дейнего.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.