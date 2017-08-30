В ЛНР считают, что убийство двух депутатов могло быть украинской диверсией

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Убийство двух депутатов Народного совета самопровозглашенной ЛНР в Луганске могло быть украинской диверсией для срыва установленного 25 августа "школьного перемирия", заявил газете "Известия" полпред Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.
"Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи", — приводит издание слова Дейнего.
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.