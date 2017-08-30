Охранников Эрдогана обвинили в атаках на участников протеста в Вашингтоне

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти США предъявили обвинения 19 людям, в том числе 15 сотрудникам турецких служб безопасности, за нападения на участников акции протеста в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Во время визита президента Турции в США в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне.

Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.