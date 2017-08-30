Советник Трампа подтвердила, что юрист президента не встречался с Песковым

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Юрист Дональда Трампа и вице-президент его компании Trump Organization Майкл Коэн не встречался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, заявила телеканалу Fox News советник президента США Келлиэнн Конуэй.

"Ничего из этого не вышло — "Башни Трампа" в России нет, не было никакого визита (к Пескову — ред.)", — сказала Конуэй, которую спросили об электронном письме, которое Коэн отправил на адрес Кремля и адресовал Пескову.

Газета Washington Post сообщила ранее, что Коэн в январе 2016 года писал по электронной почте пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на предмет строительства в Москве "Башни Трампа" — так часто называют небоскребы, которые строит компания Трампа. По данным газеты, Коэн просил помощи в организации проекта, но не получил ответа. Компания Трампа отказалась от строительства небоскреба через две недели после того, как Коэн написал письмо. Газета не уточнила, почему Коэн решил, что Песков как-то причастен к строительному бизнесу.

Несмотря на то, что письмо осталось без ответа, оппозиционные Трампу СМИ США назвали его "общением советника Трампа с высокопоставленным представителем Кремля".

Политические противники Трампа подозревают его в "сговоре с Россией", хотя и не приводили доказательств. Москва подобные обвинения категорически опровергала. Для проверки этих обвинений в министерстве юстиции США работает спецпрокурор Роберт Мюллер. Пока что о каких-либо подтвердившихся "связях Трампа с Россией" следствие не заявляло. Сам Трамп заявлял, что у него нет деловых или иных интересов в России.