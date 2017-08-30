Ведущий Fox News извинился за фейковую новость об акуле на шоссе в Хьюстоне

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе

Во время урагана Харви в Корпус-Кристи, штат Техас, в Мексиканском заливе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс принес извинения за распространение фейковой новости об акуле на затопленном шоссе в Хьюстоне.

"Вчера я сделал комментарий об акуле в наводнении в Техасе. Я приношу свои искренние извинения, если я вызвал у кого-либо обеспокоенность или тревогу. Люди там и за пределами переживают невообразимые трудности. Мое сердце с ними", — написал Уоттерс в Twitter.

По данным газеты Hill , в понедельник вечером Уоттерс в эфире упомянул появившуюся в соцсетях фотографию, на которой запечатлена акула на затопленном шоссе Хьюстона. Он прокомментировал эту фотографию в прямом эфире, говоря, что видел много невероятных вещей по телевизору, включая аллигаторов на задних дворах местных жителей и плавающую на шоссе акулу. В итоге фотографию признали фейковой и не имеющей отношение к шторму.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.