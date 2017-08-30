В США в зоне эвакуации после наводнения находятся более 1,7 млн человек

ВАШИНГТОН, авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более 1,7 миллиона человек находятся в зоне эвакуации после наводнения, и их число будет расти, заявила первая леди США Меланья Трамп.

"Пока что 1,7 миллиона человек получили указание эвакуироваться из своих домов, и по мере того, как уровень наводнения в Хьюстоне растет, будет расти и число эвакуированных", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении первой леди США.

По ее словам, последствия шторма "Харви" будут ощущаться в Техасе и Луизиане на протяжении "многих месяцев и даже лет". Меланья Трамп отметила взаимовыручку и мужество пострадавших жителей. Первая леди США сопровождает своего мужа, президента Дональда Трампа, в поездке по пострадавшим районам Техаса.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.