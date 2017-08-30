Генсек ООН выразил соболезнования США из-за наводнения в Техасе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования правительству и народу США из-за наводнений и ущерба, причиненного штату Техас в результате шторма "Харви".

"Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за наводнением и значительным ущербом, причиненным ураганом "Харви" по всему штату Техас. Генсек опечален гибелью людей и выражает свои соболезнования правительству и народу США. Он желает пострадавшим скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генсек также приветствует усилия спасательных служб, как и служб быстрого реагирования.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.