Захвативший в Ереване заложницу мужчина требовал адвоката

ЕРЕВАН, 30 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Мужчина, захвативший во вторник в заложники девушку в Ереване, требовал пропустить к нему адвоката и пятерых граждан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ранее в полиции сообщили, что правоохранительным органом пришлось обезвредить захватившего заложницу 31-летнего Гора Акопяна, скончавшегося позднее в больнице, так как переговоры с ним оказались безрезультатными. По данным полиции, жизни девушки угрожала опасность, которую невозможно было устранить иными средствами. Агентство правовой информации " Пастинфо ", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Акопян был недавно депортирован из США.

"Мужчина взял в заложники девушку 1993 года рождения на территории недействующего биллиардного клуба "Викенд", перед этим были выбиты оконные стекла, повреждено имущество. Приставив нож к горлу девушки, он требовал впустить в здание пятерых граждан и адвоката, угрожая в противном случае убить заложницу", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника с применением насилия, опасного для жизни, а также оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Между тем, в пресс-службе минздрава сообщили, что состояние девушки оценивается как средней тяжести. Помимо многочисленных кровоподтеков, ссадин и колото-резанных ран, особенно в области шеи, у пострадавшей диагностирован также неосложненный перелом лучевой кости.

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