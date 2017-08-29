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В мире

Мининформполитики просит СБУ объяснить запрет въезда испанским журналистам

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (309)
21:2629.08.2017
(обновлено: 23:45 29.08.2017)
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© РИА НовостиВход в здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фотоВход в здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины обратилось к правоохранителям, в том числе Службе безопасности, с просьбой объяснить причину запрета въезда в страну испанским журналистам Антонио Памплиега и Мануэлю Анхель Састре, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Украина выдворила из страны двух испанских журналистов

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во вторник заявила, что Служба безопасности выдворила из страны двух испанских журналистов из-за "антиукраинской деятельности".

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиега и Мануэлю Анхель Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ. Ведомство уже направило обращение в соответствующие силовые органы, включая СБУ, с просьбой предоставить детальное разъяснение", — говорится в сообщении.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Испанский журналист прокомментировал решение СБУ о своем выдворении
Антонио Памплиега с 2008 года работал в различных "горячих точках" — в Ираке, Ливане, Пакистане, Египте, Афганистане, Гаити, Гондурасе, Сирии, Сомали, Южном Судане. Он сотрудничал с BBC, CNN, агентством EFE, газетами El Pais, El Mundo, Cuatro, Publico, La Razón и телеканалом La Sexta. Во время последней командировки в Сирию он сотрудничал с интернет-изданием Neupic. В мае 2015 года Памплиега получил Премию качественной прессы за свою работу в Алеппо для газеты El Mundo. Кроме того, он был финалистом в категории лучший репортаж за статью "Дети, потерянные в Алеппо", опубликованную в El Pais. Он был одним из первых журналистов, которые начали освещать события в Сирии после начала войны и с тех пор был там около десяти раз.

Свои репортажи для "Планеты будущего" Памплиега писал из Киева и Первомайска в январе и марте этого года. В декабре 2014 года в El Confidencial был опубликован его репортаж о тренировках "сил самообороны Украины", поддерживающих украинские власти. Кроме того, он является автором блога "Мир в войне". На своей странице в YouTube журналист публиковал видеозаписи, снятые на Украине, последнее из них — семь месяцев назад. Однако последнее видео, загруженное им, посвящено событиям в Сирии и датируется 10 мая 2015 года.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах
Тридцатишестилетний Анхель Састре в течение шести лет работал в Латинской Америке, сотрудничая с различными СМИ. Он делал репортажи о политической ситуации, природных катастрофах и нарушении прав человека в Аргентине, Мексике, Эквадоре, Никарагуа, Венесуэле, Бразилии, Перу, Чили и Колумбии. Работал корреспондентом телеканала Antena 3 и радиостанции Onda Cero в Лондоне. В последние годы его репортажи были посвящены ситуации в Сирии и Ираке, в частности, гуманитарной катастрофе в этих странах. В Сирии он был дважды. Позже он работал над освещением конфликта на юго-востоке Украины.

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