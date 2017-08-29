Мининформполитики просит СБУ объяснить запрет въезда испанским журналистам

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины обратилось к правоохранителям, в том числе Службе безопасности, с просьбой объяснить причину запрета въезда в страну испанским журналистам Антонио Памплиега и Мануэлю Анхель Састре, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во вторник заявила, что Служба безопасности выдворила из страны двух испанских журналистов из-за "антиукраинской деятельности".
"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию государства двум испанским журналистам Антонио Памплиега и Мануэлю Анхель Састре. Министерство информационной политики Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг представителей СМИ. Ведомство уже направило обращение в соответствующие силовые органы, включая СБУ, с просьбой предоставить детальное разъяснение", — говорится в сообщении.
Свои репортажи для "Планеты будущего" Памплиега писал из Киева и Первомайска в январе и марте этого года. В декабре 2014 года в El Confidencial был опубликован его репортаж о тренировках "сил самообороны Украины", поддерживающих украинские власти. Кроме того, он является автором блога "Мир в войне". На своей странице в YouTube журналист публиковал видеозаписи, снятые на Украине, последнее из них — семь месяцев назад. Однако последнее видео, загруженное им, посвящено событиям в Сирии и датируется 10 мая 2015 года.