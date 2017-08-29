Глава ВТО обеспокоен установлением странами односторонних торговых барьеров

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 29 авг — РИА Новости. Установление различными странами односторонних торговых барьеров вызывает беспокойство, и в этих условиях как никогда важно вести диалог между государствами, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу.

"Многие люди обеспокоены ростом торговых барьеров, односторонних барьеров. Я бы сказал, что они правы, эти односторонние меры вызывают беспокойство, потому что они обычно приводят к цепной реакции", — сказал Азеведу, выступая на Международной выставке птицеводческой и свиноводческой продукции SIAVS 2017.

"После кризиса 2008 года запретительные меры появились по всему миру, затронув 5% мировой торговли", — напомнил он. Впрочем, продолжил глава ВТО, это скромные цифры, если сравнить их с кризисом 1930-х годов, когда торговые ограничения затронули две трети мировой торговли.

Он отметил, что введение государством торговых барьеров не помогает в преодолении его проблем, а, напротив, создает новые. В частности, таким образом нельзя увеличить занятость населения. Сложная ситуация обстоит и в сфере торговли продуктами питания, где также есть риск роста числа торговых барьеров.

"В подобных условиях неопределенности диалог на международном уровне важен, как никогда. Односторонние меры — не путь вперед. ВТО была создана, чтобы содействовать такому диалогу, стабильности и предсказуемости мировой торговли", — указал глава ВТО.

Организация также устанавливает правила, чтобы препятствовать установлению торговых барьеров. "В случае с торговлей продовольствием правила ВТО обеспечивают научное обоснование санитарных правил при импорте", — привел пример Азеведу.