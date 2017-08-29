Власти подтвердили смерть офицера полиции во время наводнения в Хьюстоне

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Полицейский, считавшийся пропавшим без вести в Хьюстоне во время наводнения, утонул, сообщил глава полиции города Арт Асеведо.

По его словам, тело 60-летнего Стива Переса, который работал в дорожной полиции, было найдено во вторник утром. Последний раз он выходил на связь в воскресенье.

В свою очередь мэр Хьюстона Сильвестр Тернер написал в Twitter, что Перес "был застигнут наводнением в своей машине, когда ехал на службу".

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.