Установлена личность мужчины, захватившего в заложники девушку в Ереване

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Полиция Армении установила личность мужчины, который во вторник захватил в заложники девушку в бильярдном клубе в Ереване и скончался в больнице после операции правоохранителей по его обезвреживанию.

"Выяснилось, что заложницу в одном из зданий ереванского административного района Эребуни захватил Гор Акопян 1986 года рождения", — заявили в пресс-службе полиции, не сообщив о мотивах и требованиях мужчины.

В ведомстве отметили, что полицейские приняли решение обезвредить мужчину после безуспешных переговоров, длившихся более часа.

"Когда стало ясно, что он не идет на уступки, жизни заложницы угрожает опасность и устранить эту угрозу иными средствами, в частности переговорами, невозможно, было принято решение его обезвредить. Девушка и мужчина были доставлены в больницу, где последний скончался", — отмечается в сообщении.

Полиция также распространила видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина приставляет нож к горлу заложницы. На теле девушки есть многочисленные кровоподтеки, ссадины и порезы.

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