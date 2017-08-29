В Техасе Нацгвардия спасла от наводнения около 300 домашних животных

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Военнослужащие Национальной гвардии, которые принимают участие в спасательной операции в Техасе, спасли от наводнения около 300 домашних животных, сообщил глава внутренних операций Бюро Национальной гвардии минобороны США Джеймс Уитэм.

"Обычно мы спасаем только людей, но некоторые люди были спасены вместе с домашними животными", — сказал Уитэм на брифинге.

Он отметил, что говорит только об операциях, которые проводили военнослужащие Нацгвардии.

Ранее Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал к мобилизации 12 тысяч резервистов Национальной гвардии штата для ликвидации последствий стихийного бедствия. Кроме того, к операции привлекаются военнослужащие нацгвардии из других штатов, а также военные из подразделений минобороны США.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. По некоторым данным, жертвами стихии стали восемь человек. Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.