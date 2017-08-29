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Прокурор БиГ потребовал осудить экс-командира боснийских мусульман Орича

19:1229.08.2017
(обновлено: 19:20 29.08.2017)
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© AP Photo / Amel EmricБоснийский полицейский в Сараево. Архивное фотоБоснийский полицейский в Сараево. Архивное фото
© AP Photo / Amel Emric

БЕЛГРАД, 29 авг — РИА Новости. Прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) в ходе заключительной речи на суде потребовал тюремного срока для обвиняемого в военных преступлениях против сербского населения бывшего командующего армии боснийских мусульман в Сребренице Насера Орича.

Мемориальный центр жертв геноцида в Сребренице. Архивное фото
© Фото : Юлия Петровская
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Главный обвинитель по данному делу Мирослав Янич в конце выступления на процессе в Сараево потребовал, чтобы суд признал Орича виновным и наказал его тюремным заключением "согласно закону". Прокурор подчеркнул, что Орич опознан защищенным свидетелем, его бывшим сослуживцем, проходящим под шифром "01" и другим свидетелем — Ибраном Мустафичем как убийца пленных сербов в окрестностях Сребреницы в 1992 году.

"Свидетель "01" сообщил, что Орич несколько раз ударил рукой одного из пленных в грудь и в голову, после чего взял нож, размахнулся и ударил его в шею", — цитирует Радио и телевидение республики Сербской (РТРС). Обвинитель добавил, что показания свидетелей подтверждаются заключением судмедэкспертизы.

Суд будет продолжен 12 сентября, когда с заключительными речами выступит защита обвиняемых.

Вторым фигурантом дела является бывший военнослужащий армии боснийских мусульман Сабахудин Мухич, которому, как и Оричу, вменяется нарушение положений международного права и Женевской конвенции в период военных действий в районе Сребреницы. В документах указывается, что обвиняемые в 1992 году в деревнях Залазие, Лоличи и Кунерац убили трех пленных сербской национальности.

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© AP Photo / Amel Emric
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Обвинение против Орича было выдвинуто в конце августа 2015 года после многомесячного расследования, которое проводили боснийское Государственное агентство по расследованиям и охране (SIPA) и МВД Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

Орич во время войны в Боснии и Герцеговине был командиром 28-й дивизии армии БиГ, которая действовала в районе Сребреницы. За военные преступления против него также были выдвинуты обвинения в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, но он был оправдан. Преступления в трех перечисленных деревнях не были охвачены обвинением МТБЮ.

Расследование в отношении Орича отдельно было открыто прокуратурой по военным преступлениям Сербии. В этой связи Сербия объявляла Орича в международный розыск, и он был задержан в Швейцарии 10 июня 2015 года. Его выдачи затребовала как Сербия, так и БиГ, поскольку расследование против бывшего командира вела и боснийская прокуратура. В результате 26 июня 2015 года он был выдан боснийским властям.

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