Россия доставит первую партию помощи для ливанской армии в течение 40 дней

БЕЙРУТ, 29 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российский корабль с помощью для ливанской армии прибудет в Бейрут в течение 40 дней, сообщил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин на встрече с министром обороны страны Якубом ас-Саррафом.

"Помощь из РФ, направленная ливанской армии, прибудет в порт Бейрута в течение 40 дней", — приводит слова посла ливанское национальное агентство NNA.

По данным агентства, посол также отметил, что в сентябре в Бейруте состоится собрание ливано-российской комиссии. На встрече будет обсуждаться сотрудничество между двумя странами, в том числе военное сотрудничество на 2018 год.

Засыпкин поздравил ас-Саррафа с успешным завершением военной операции армии Ливана по освобождению пограничных с Сирией территорий от боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

На прошлой неделе министр обороны Ливана находился с рабочим визитом в Москве, в ходе которого посетил выставку "Армия-2017" и встретился с главой МО РФ Сергеем Шойгу.

Во время визита в Москву ас-Сарраф заявил, что Бейрут надеется продолжить исполнение прошлых соглашений о поставке российского военного снаряжения и боеприпасов для ливанской армии, что является "срочной потребностью" в условиях ведущейся операции против террористов.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах". В понедельник, 28 августа, было объявлено, что на границе Сирии и Ливана не осталось ни одного боевика ИГ*.