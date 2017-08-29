Эксперт: признание России агрессором может угрожать "нормандскому формату"

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором на законодательном уровне предлагается ввести понятие "страны-агрессора" в отношении РФ, вызывает вопрос о том, как он повлияет на работу "нормандского формата", где "Россия выступает как один из участников поиска решения" конфликта в регионе.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала заявила о том, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Думаю, что основная мотивация авторов (законопроекта – ред.) состоит в каких-то внутриполитических мотивациях, поскольку очень много было критики с разных сторон относительно как раз отсутствия такого признания. Но… возникает масса вопросов относительно того, каким образом это повлияет на рассмотрение важных для нас вопросов в рамках "нормандского формата", где Россия выступает как один из участников поиска решения, а не агрессор", — сказал Грищенко в понедельник в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что неизвестно, какова будет реакция России и как это повлияет на реализацию минских соглашений.

В январе 2015 года Верховная рада Украины уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.