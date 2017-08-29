Эстония подтвердила прибытие истребителей ВВС Великобритании

ТАЛЛИН, 29 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Два истребителя ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon прибыли на авиабазу Эмари под Таллином для отработки взаимодействия с дислоцированным в Эстонии международным батальоном НАТО, сообщил во вторник главный штаб эстонских Сил обороны.

Ранее о прибытии истребителей Eurofighter Typhoon в Эстонию сообщило британское издание Daily Mail.

Во вторник британских военнослужащих приветствовал в Эмари прибывший в Эстонию министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер. "Мы стоим здесь плечом к плечу со своими союзниками и этим подтверждаем свое стремление гарантировать безопасность в Европе", — сказал он.

Как отмечает пресс-служба главного штаба, истребители будут участвовать в совместных учениях с британским контингентом батальона НАТО, поддерживая с воздуха сухопутные подразделения. Ланкастер после общения с пилотами и техническим персоналом Eurofighter Typhoon отправился в военный городок Тапа, где встретился с британскими военнослужащими международного батальона НАТО.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

В составе дислоцированного в эстонском военном городке Тапа международного батальона НАТО — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих с боевой техникой.