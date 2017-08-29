Русская школа под Иерусалимом получила солнечные батареи из России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская общественная организация "Русская гуманитарная миссия" отправила к началу нового учебного года электрические солнечные батареи, а также новые учебники и книги для православной школы в пригороде Иерусалима, сообщила во вторник на конференции в рамках III Международного христианского форума представитель организации Елизавета Макарова.

"Мы планируем установить солнечные батареи — сейчас уже завезено необходимое оборудование, и вот-вот уже, к сентябрю-октябрю этого года, планируется достаточно масштабный проект, который позволит существенно сократить издержки русской православной школы в Вифании — школа будет полностью обеспечена электроэнергией за счет солнечных батарей", — сказала Макарова.

По ее словам, православная школа для девочек в восточном пригороде Иерусалима Вифании создана при женском монастыре Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), при этом, как отметила Макарова, "большинство девочек, которые учатся в этой школе, — мусульманки".

"Школа пользуется авторитетом, туда достаточно большой конкурс. И наша задача совместно с монастырем — наладить процесс обучения там русского языка, а значит, и привить лояльное, толерантное отношение в принципе к православию и к русской культуре среди палестинских детей", — рассказала представитель "Русской гуманитарной миссии".

С этой целью члены общественной организации отправили в эту школу учебники русского языка и художественную литературу — произведения русских классиков. Учебники содержат комментарии, учитывающие "арабскую специфику". Такую же помощь, по словам Макаровой, получила и государственная школа в Вифлееме для мальчиков, созданная в 2014 году при поддержке Императорского православного палестинского общества. В августе 12 лучших учеников из вифлеемской школы находились в Москве и в детском лагере "Артек", куда их отправили отдыхать в качестве поощрения.

Кроме того, представитель "Русской гуманитарной миссии" сообщила, что в Секторе Газа при участии организации был создан русский культурный центр "Калинка", который она также теперь опекает. В этом районе проживают порядка трехсот "русскоговорящих" семей.

"Мамы родились в Советском Союзе, а потом вышли замуж за палестинцев и сейчас проживают в Секторе Газа. Дети, которые там есть, они, в том числе, говорят и на русском языке, благодаря одному из родителей. И в этом непростом районе был создан такой центр, где детей пытаются обучить русской культуре. С ними ставятся спектакли, они поют, изучают русские народные сказки… Это позволяет видеть им еще что-то, кроме войны", — рассказала Макарова.