Датская полиция обследовала подлодку Nautilus при помощи сканера

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция Копенгагена с помощью сканера провела обследование подлодки Nautilus, принадлежащей датскому изобретателю Петеру Мадсену, с целью поиска улик по делу о гибели шведской журналистки Ким Валль, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, тщательное обследование подлодки было проведено с целью поиска возможного оружия и скрытых помещений. В полиции сообщили, что они хотят "исключить возможность наличия необследованных помещений" на подлодке.

Ким Валль исчезла более двух недель назад после плавания на борту подлодки Nautilus с 46-летним датским изобретателем Петером Мадсеном, который находится сейчас под арестом до 5 сентября.

На прошлой неделе полиция сообщила со ссылкой на новые показания находящегося под арестом изобретателя, что Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что датчанин захоронил ее тело в море. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки 10 августа.

В понедельник также стало известно и об обнаружении тела. Оно было расчленено — без головы, конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.