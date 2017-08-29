Испанский журналист прокомментировал решение СБУ о своем выдворении

МАДРИД, 29 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Испанский журналист Мануэль Анхель Састре, которого вместе с его коллегой Антонио Памплиега служба безопасности Украины выдворила из страны, рассказал РИА Новости подробности задержания и высылки.

Оба журналиста, работавшие фрилансерами, 24 августа были выдворены службой безопасности с территории Украины. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила факт высылки журналистов, отметив, что "им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях".

Как отметил Састре, проблемы начались в аэропорту во время последней поездки журналистов на Украину.

"Последние 3 года мы работали в зоне конфликта в Донбассе, Луганске, Первомайск и других населенных пунктов. Но во время последнего нашего приезда в аэропорту у нас забрали паспорта и мы целый день провели в аэропорту, без возможности выйти. Позже нам сказали, что мы внесены в новый черный список специальных разведывательных служб, в котором помимо нас было еще 40 человек. В этом списке отмечалось, что мы предоставляем угрозу национальной безопасности Украины" — рассказал журналист.

Састре напомнил тот факт, когда он и его коллега уже вносились в черный список президентом Украины Петром Порошенко. "Когда мы были похищены боевиками в Сирии и провели в плену почти год, президент Украины Петро Порошенко включили нас в черный список, согласно которому мы не могли посещать Украину на протяжении года. Позже наши имена были убраны их этого списка, но сейчас ситуация, похоже, намного хуже, потому что это список специальных разведывательных служб и отныне нам запрещен въезд на территорию Украины вплоть до 2020 года", — заявил журналист.

Он также добавил, что представители властей никак не прокомментировали, что именно в действиях журналистов является угрозой национальной безопасности. "Мы не знаем, почему это лучилось. Может, им не понравилось какая-нибудь новость из опубликованных ранее, может они посчитали нас шпионами или террористами. У нас нет никаких идей", — отметил Састре.

"Мы обескуражены и расстроены, потому что мы потеряли свое время. Мы просто хотим выполнять свою работу. Нечто похожее случилось в Венесуэле, и в этих двух странах установлены авторитарные режимы, которым не нравится свободный доступ прессы к происходящим событиям", — добавил он.

Памлиега так прокомментировал решение украинских властей в социальной сети Twitter. "Мы высланы с территории Украины, потому что наши имена были включены в другой список секретных служб, согласно которому мы представляем угрозу для национальной безопасности", — написал он.

Антонио Памплиега с 2008 года работал в различных "горячих точках" — в Ираке, Ливане, Пакистане, Египте, Афганистане, Гаити, Гондурасе, Сирии, Сомали, Южном Судане. Он сотрудничал с BBC, CNN, агентством EFE, газетами El Pais, El Mundo, Cuatro, Publico, La Razón и телеканалом La Sexta. Во время последней командировки в Сирию он сотрудничал с интернет-изданием Neupic. В мае 2015 года Памплиега получил Премию качественной прессы за свою работу в Алеппо для газеты El Mundo. Кроме того, он был финалистом в категории лучший репортаж за статью "Дети, потерянные в Алеппо", опубликованную в El Pais. Он был одним из первых журналистов, которые начали освещать события в Сирии после начала войны и с тех пор был там около десяти раз. Свои репортажи для "Планеты будущего" Памплиега писал из Киева и Первомайска в январе и марте этого года. В декабре 2014 года в El Confidencial был опубликован его репортаж о тренировках "сил самообороны Украины", поддерживающих украинские власти. Кроме того, он является автором блога "Мир в войне". На своей странице в YouTube журналист публиковал видеозаписи, снятые на Украине, последнее из них — семь месяцев назад. Однако последнее видео, загруженное им, посвящено событиям в Сирии и датируется 10 мая 2015 года.

Тридцатишестилетний Анхель Састре в течение шести лет работал в Латинской Америке, сотрудничая с различными СМИ. Он делал репортажи о политической ситуации, природных катастрофах и нарушении прав человека в Аргентине, Мексике, Эквадоре, Никарагуа, Венесуэле, Бразилии, Перу, Чили и Колумбии. Работал корреспондентом телеканала Antena 3 и радиостанции Onda Cero в Лондоне. В последние годы его репортажи были посвящены ситуации в Сирии и Ираке, в частности, гуманитарной катастрофе в этих странах. В Сирии он был дважды. Позже он работал над освещением конфликта на юго-востоке Украины.