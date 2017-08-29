Испанский журналист прокомментировал решение СБУ о своем выдворении

МАДРИД, 29 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Испанский журналист Мануэль Анхель Састре, которого вместе с его коллегой Антонио Памплиега служба безопасности Украины выдворила из страны, рассказал РИА Новости подробности задержания и высылки.
Оба журналиста, работавшие фрилансерами, 24 августа были выдворены службой безопасности с территории Украины. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила факт высылки журналистов, отметив, что "им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях".
Как отметил Састре, проблемы начались в аэропорту во время последней поездки журналистов на Украину.
"Последние 3 года мы работали в зоне конфликта в Донбассе, Луганске, Первомайск и других населенных пунктов. Но во время последнего нашего приезда в аэропорту у нас забрали паспорта и мы целый день провели в аэропорту, без возможности выйти. Позже нам сказали, что мы внесены в новый черный список специальных разведывательных служб, в котором помимо нас было еще 40 человек. В этом списке отмечалось, что мы предоставляем угрозу национальной безопасности Украины" — рассказал журналист.
Састре напомнил тот факт, когда он и его коллега уже вносились в черный список президентом Украины Петром Порошенко. "Когда мы были похищены боевиками в Сирии и провели в плену почти год, президент Украины Петро Порошенко включили нас в черный список, согласно которому мы не могли посещать Украину на протяжении года. Позже наши имена были убраны их этого списка, но сейчас ситуация, похоже, намного хуже, потому что это список специальных разведывательных служб и отныне нам запрещен въезд на территорию Украины вплоть до 2020 года", — заявил журналист.
"Мы обескуражены и расстроены, потому что мы потеряли свое время. Мы просто хотим выполнять свою работу. Нечто похожее случилось в Венесуэле, и в этих двух странах установлены авторитарные режимы, которым не нравится свободный доступ прессы к происходящим событиям", — добавил он.
Памлиега так прокомментировал решение украинских властей в социальной сети Twitter. "Мы высланы с территории Украины, потому что наши имена были включены в другой список секретных служб, согласно которому мы представляем угрозу для национальной безопасности", — написал он.