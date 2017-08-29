Власти Хьюстона призвали жителей шести районов города покинуть дома

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Представитель властей из отдела метеорологии Хьюстона Джефф Линдер призвал жителей шести районов города покинуть свои дома из-за угрозы подтопления, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника.

"Жители шести районов под подтопление около водохранилища призываются покинуть этот район, если возможно", — цитирует агентство слова чиновника. Он отметил, что возникают сложности в управлении потоком воды, "с которыми инженеры никогда не встречались".

Ранее власти района "Харрис" Хьюстона сообщили, что спуск воды из водохранилища идет медленнее, чем ожидалось, так как ее уровень оказался выше.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях Хьюстона осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться. По некоторым данным, жертвами стихии стали восемь человек. Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.