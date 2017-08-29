Uber возобновил работу онлайн-сервиса по заказу такси на Филиппинах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американская компания Uber заявила, что возобновляет работу онлайн-сервиса по заказу такси на Филиппинах после снятия ограничений со стороны властей.

"Мы рады сообщить, что мы вновь готовы предоставлять услуги в Филиппинах", — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте сервиса в Twitter.

В середине августа власти Филиппин ввели ограничения на работу сервиса на один месяц из-за нарушения запрета по найму новых водителей. Во вторник правительство согласилось их снять, после того, как компания выплатила штраф в размере 3,7 миллиона долларов и 5,8 миллиона долларов компенсаций водителям, не работавшим во время действия ограничений. Ранее компания заявляла, что готова выплатить властям штраф в размере около 196 тысяч долларов, сообщает агентство Рейтер

Из-за недостатков в работе общественного транспорта сервис стал очень популярен на Филиппинах. Как ранее заявлял сам Uber, в компании работают около 67 тысяч филиппинских водителей.