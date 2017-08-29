Uber возобновил работу онлайн-сервиса по заказу такси на Филиппинах

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американская компания Uber заявила, что возобновляет работу онлайн-сервиса по заказу такси на Филиппинах после снятия ограничений со стороны властей.
"Мы рады сообщить, что мы вновь готовы предоставлять услуги в Филиппинах", — говорится в сообщении, размещенном на официальном аккаунте сервиса в Twitter.
Uber is back! #UberOn pic.twitter.com/3yGIodNDZ6— Uber Philippines (@Uber_PH) 29 августа 2017 г.
Из-за недостатков в работе общественного транспорта сервис стал очень популярен на Филиппинах. Как ранее заявлял сам Uber, в компании работают около 67 тысяч филиппинских водителей.