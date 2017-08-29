Польша призвала Северную Корею немедленно свернуть ракетную программу

ВАРШАВА, 29 авг — РИА Новости. Польша призывает власти Северной Кореи немедленно свернуть ракетную программу, говорится в заявлении МИД страны.

Утром во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Польша решительно осуждает ракетные испытания, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой. Нашу особую озабоченность вызывает тот факт, что выпущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии", — говорится в заявлении.

В сообщении польского МИД отмечается, что действия властей в Пхеньяне являются нарушением существующих международных обязательств и угрозой для безопасности и спокойствия в регионе и международной системы нераспространения и контроля над вооружениями.

"Мы призываем власти КНДР к немедленному прекращению провокационных испытаний с использованием технологии баллистических ракет и отказу от реализуемой ракетной программы верифицированным и необратимым образом в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, включая резолюцию 2371 от 5 августа 2017 года", — говорится в заявлении.