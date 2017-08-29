Колокол с именем Адольфа Гитлера в замке в коммуне Вольфпассинг в Австрии

Колокол с именем Адольфа Гитлера в замке в коммуне Вольфпассинг в Австрии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Городской совет Херксхайма решил оставить на месте церковный колокол с нацистской надписью, сообщил мэр города Рональд Беккер в интервью агентству Sputnik.

Колокол с надписью "Все для отечества. Адольф Гитлер" висит в церкви Святого Якоба с 1934 года. Жители города знали о "гравировке", однако скандал разразился только после того, как одна из органисток сообщила об этом СМИ.

Беккер отметил, что колокол принадлежит не церкви, а коммуне Херксхайма, поэтому решение о его судьбе носит политический характер и принимается городским советом.

"Колокол находится под охраной памятников. Нужно проверить, в каком масштабе могут быть разрешены изменения. Другая возможность — установить на церкви табличку с соответствующей информацией", — сказал мэр Херхксхайма.

По его словам, самый маловероятный вариант — убрать колокол. Новый обойдется коммуне в 50 тысяч евро, но таких денег там нет, добавил Беккер.

На вопрос, можно ли полностью сбить с колокола свастику и надпись, ответ должен дать специально приглашенный эксперт. Если подтвердится, что изменения могут испортить качество звука или целостность оболочки, колокол останется в неизменном виде.

Некая организация попыталась выкупить колокол, направив в церковный приход письмо с предложением и "националистическим приветом", однако в общине не захотели иметь с ней дело.

В Херксхайме уверены, что колокол — исторический объект, и надеются, что он останется в церкви.

"Колокол весит около 250 килограмм и висит в церковной башне. Вряд ли его кто-то украдет", — полагает Беккер.