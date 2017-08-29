В ООН призвали воздержаться от чрезмерного применения силы в Мьянме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти Мьянмы принять необходимые меры для того, чтобы силы безопасности после нападений боевиков-рохинджа воздержались от диспропорционального применения силы, сообщает агентство Рейтер.

Верховный комиссар ООН осудил нападения боевиков на силы безопасности в прошлую пятницу, но подчеркнул, что руководство страны обязано защищать всех граждан, "руководствуясь принципами равноправия". Он также предостерег стороны конфликта от дальнейшего разжигания насилия и призвал власти придерживаться международного права.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих. Более четырех тысяч жителей, в основном буддистов по вероисповеданию из горных племен, родственных титульной нации Мьянмы, бирманцам, покинули свои дома и были вынуждены просить убежища в лагерях беженцев, экстренно созданных мьянманскими военными.