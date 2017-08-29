Украинские силовики активизировали воздушную разведку, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Невзирая на полный запрет использования воздушного пространства в зоне конфликта, ВСУ продолжают ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Желобок и Фрунзе", — заявил Марочко на брифинге.
По его мнению, это говорит о возможной подготовке "провокационных обстрелов" территории ЛНР.
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