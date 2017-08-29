Украинские силовики укрепляют позиции в районе отвода сил, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции в районе Станицы Луганской в Донбассе, где запланирован отвод сил и средств от линии соприкосновения, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"К северу от моста Станицы Луганской, в зоне предполагаемого отведения сил и средств, отмечается прибытие до взвода личного состава, а также крана и грузового транспорта с бетонными блоками", — заявил Марочко.

Он уточнил, что подобные работы по укреплению позиций параллельно ведутся в ряде районов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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