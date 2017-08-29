Трамп считает возможными любые варианты разрешения ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон считает возможными любые варианты урегулирования ситуации вокруг ракетной программы КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Белого дома.

Утром во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Возможны все варианты", — говорится в заявлении.

По словам Трампа, Северная Корея продемонстрировала презрение к своим соседям, всем членам ООН и минимальным стандартам приемлемого поведения в международном сообществе. "Мир очень четко и ясно услышал последнее послание КНДР", — заявил президент США.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын сделает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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