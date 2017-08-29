Трамп считает возможными любые варианты разрешения ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон считает возможными любые варианты урегулирования ситуации вокруг ракетной программы КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Белого дома.
"Возможны все варианты", — говорится в заявлении.
По словам Трампа, Северная Корея продемонстрировала презрение к своим соседям, всем членам ООН и минимальным стандартам приемлемого поведения в международном сообществе. "Мир очень четко и ясно услышал последнее послание КНДР", — заявил президент США.
Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.
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