Зюганов считает, что Северная Корея имеет право на свой вариант развития

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нужно позволить Северной Корее развиваться так, как она считает нужным, она имеет право на свой вариант развития, заявил во вторник председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пресс-конференции "Время за социализм".

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, он продолжался 14 минут. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Что касается геополитики, то американцы лезут всюду, почти 800 баз. И неслучайно, (северо)корейское руководство (вынуждено) создавать оружие массового поражения и ракетно-космическую технику… Поэтому оставьте в покое Корею Северную, пусть она развивается, занимается так, как считает нужным. Они опираются на свои силы, создают современную технику и строят дороги, строят жилье. Они имеют право на свой вариант развития", — сказал Зюганов.

"Но везде, где только американцам не нравится, где национально ориентированное, мыслящее руководство, там начинаются диверсии, провокации", — подчеркнул лидер КПРФ.

Однако политик также считает, что конфликт в данном регионе представляет опасность. "С другой стороны, дело доходило до такой степени, что одной спички хватит для того, чтобы взорвался этот регион… Если там загорится, столкнутся сразу все. Все, потому что они будут вынуждены втянуться в этот конфликт", — отметил Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ считает, что нужно перестать угрожать Северной Корее. "Перестаньте угрожать, перестаньте насиловать страну, перестаньте принимать такие законы, как приняли против Российской Федерации", — обратился Зюганов к представителям международного сообщества.