В ООН призвали разрешить таджикским женщинам выходить замуж за иностранцев

ДУШАНБЕ, 29 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Члены Комитета по ликвидации расовой дискриминации призвали власти Таджикистана отменить поправку к Семейному кодексу, ограничивающую право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе мигрантов, на вступление в брак с таджикскими женщинами, сообщает Центр новостей ООН.

По мнению экспертов, такие ограничения являются серьезным нарушением основных прав человека, в том числе права на выбор супруга.

"Комитет принимает к сведению заявление Таджикистана о том, что эта поправка призвана обеспечить защиту таджикских женщин от торговцев людьми. Вместе с тем, комитет подчеркивает, что защитные меры никогда не должны приводить к нарушениям основополагающих прав и свобод, в том числе права на вступление в брак и права на выбор супруга", — говорится в заключениях комитета.

Доклад Таджикистана был заслушан на 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, прошедшем в Женеве. Ее участники рассмотрели периодические доклады Джибути, Эквадора, Канады, Кувейта, Новой Зеландии, Объеденных Арабских Эмиратов, России и Таджикистана о принятых законодательных, судебных, административных и других мерах, направленных на ликвидацию расовой дискриминации

В том, что касается Таджикистана, члены Комитета по ликвидации расовой дискриминации призвали разрешить таджикским женщинам выходить замуж за иностранцев. Они также осудили практику вступления в брак по исламским обычаям без дальнейшей регистрации семьи в органах записи актов гражданского состояния, так как подобная традиция лишает женщин многих экономических прав после распада семьи.

Члены комитета отметили усилия Таджикистана по подготовке учебников на языках национальных меньшинств. Вместе с тем, они выразили обеспокоенность ограничениями в области получения образования на узбекском, русском, киргизском и туркменском языках. Кроме того, члены комитета встревожены планами проведения реформы, согласно которой при сдаче вступительных экзаменов в университеты все абитуриенты должны будут писать сочинения на таджикском языке.

Члены комитета настоятельно рекомендовали властям Таджикистана покончить с дискриминацией в отношении лиц без гражданства и национальных меньшинств.