ЕК изучит ответ польского правительства на претензии к судебной реформе

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия тщательно изучит ответ польского правительства на ее претензии к судебной реформе в стране, заявила представитель ЕК Ванесса Мок.

"Мы получили ответ польского правительства на нашу рекомендацию от 26 июля, мы его тщательно изучим", — сказала Мок журналистам.

Отвечая на вопрос, какими будут дальнейшие действия ЕК, она сказала, что "сначала ответ нужно проанализировать".

В понедельник МИД Польши сообщил, что польская сторона передала ЕК ответ на рекомендации от 26 июля 2017 года по вопросу верховенства права в Польше, дополнительные рекомендации от 27 июля 2016 года и рекомендацию от 21 декабря 2016 года. В своем ответе Варшава отметила, что судебная реформа соответствует европейским стандартам и отвечает растущим на протяжении многих лет ожиданиям общества в этой сфере, и назвала сомнения ЕК безосновательными.

Еврокомиссия 26 июля 2017 года направила Польше рекомендацию по соблюдению принципа верховенства права в дополнение к двум предыдущим рекомендациям от 27 июля и 21 декабря 2016 года. В рекомендации ЕК ссылается на четыре закона, принятые польским парламентом. На два из них – закон о Национальном судебном совете и закон о Верховном суде – президент наложил вето. Но еще два – закон о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей – были подписаны президентом. По мнению ЕК, "эти законы в их нынешнем виде структурно подорвут независимость правосудия в Польше и будут иметь немедленные и очень значительные негативные последствия для независимого функционирования правосудия". ЕК дала Польше месяц на то, чтобы ответить на рекомендацию.

Двадцать девятого июля, после публикации закона о работе всеобщих судов в официальном вестнике Польши, ЕК запустила санкционную процедуру, чтобы предотвратить нарушение Польшей законодательства ЕС. ЕК обеспокоена, в частности, установлением разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и приданием министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда. ЕК указывает, что эти положения нарушают, в частности, Договор о Европейском союзе и Договор о функционировании ЕС. У польских властей был месяц на то, чтобы ответить ЕК. Если обмен письмами ни к чему не приведет, ЕК может обратиться в Суд ЕС.