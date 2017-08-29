Япония провела второе за день экстренное заседание Совета нацбезопасности

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии провело второе по счету во вторник экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с испытанием в КНДР новой баллистической ракеты, которая перелетела через японский остров Хоккайдо и не была сбита системами ПРО.

Если судить по кратким сообщениям агентства Киодо о начале и окончании второго заседания, оно длилось всего около 20 минут. Подробности о заседании не известны.

Первое заседание СНБ Японии состоялось утром вскоре после того, как из окрестностей Пхеньяна поднялась в воздух очередная ракета КНДР, пролетев расстояние в 2700 км. Как сообщалось ранее, она упала в 1180 км в востоку от острова Хоккайдо.

В течение дня состоялись телефонные переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом, а также японского министра иностранных дел Таро Коно с его коллегами в США и Южной Корее.

Не исключено, что на вечернем заседании Совета национальной безопасности японские чиновники обсуждали ситуацию с ракетами КНДР с учетом состоявшегося обмена мнениями с партнерами.