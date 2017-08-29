Польское правительство пока не приняло решение по вопросу репараций

ВАРШАВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство Польши пока не приняло решение по вопросу требования репараций у Германии, в настоящее время продолжается политическая дискуссия, затем будут проводиться дипломатические переговоры, заявила премьер-министр страны Беата Шидло в интервью изданию Gazeta Polska.
"(В вопросе репараций) еще нет окончательного решения правительства… Пока дискуссия политическая. Следующим шагом будут дипломатические переговоры", — сказала она.
По ее мнению, вопрос репараций — это "вопрос элементарной справедливости и субъективности Польши на международной арене". "Если мы сами не будем себя уважать, нас не будут уважать другие. Мы были жертвой тоталитарной немецкой политики во время Второй мировой войны и в последующие десятки лет Польша не получила за это никакой компенсации. А многие страны их получили", — заявила Шидло.
"На мой взгляд, польское государство обязано напоминать о понесенном ущербе", — подчеркнула она.
Ранее премьер заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.
По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.