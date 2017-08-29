Минск заявил, что адекватно воспринимает учения НАТО у своих границ

МИНСК, 29 авг — РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия адекватно относится к проведению у своих границ странами НАТО военных учений и увеличению их масштабов в последнее время, заявил во вторник в Минске начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев.

"Активно, практически сменяя одно другим, проводятся учения НАТО, в ходе которых, в том числе, отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости к государственной границе Белоруссии. Другими словами, идет освоение нового театра военных действий", — сказал Белоконев на брифинге.

По его данным, количество учений в регионе за последние восемь лет увеличилось вдвое, а численность привлекаемых к учениям войск — более чем в четыре раза. Если в 2009-2014 годах НАТО в среднем проводило 41 учение в год, то в 2016 году — уже 83, а на 2017 год запланировано 85. Если в среднем с 2009 по 2013 годы в учениях НАТО участвовало около 38 тысяч человек, то в 2016 году — уже 121,7 тысячи военных. В 2017 году прогнозируется участие около 120 тысяч человек, продолжил представитель Минобороны Белоруссии.

"Белоруссия не видит в этом угрозы национальной безопасности. Мы относимся абсолютно адекватно", — сказал первый замминистра.

Он привел в пример учения НАТО "Анаконда-2016", которое "было крупнейшим в Европе со времен завершения "холодной войны". "В нем приняли участие представители 24 государств. Все основные параметры прошлогоднего учения на территории Польши превышают показатели учения "Запад-2017" в несколько раз: по количеству военнослужащих — более чем в два раза, по количеству вооружения и военной техники — почти в четыре с половиной раза, по числу самолетов и вертолетов — в полтора раза", — сообщил Белоконев.

По его словам, отрабатывавшиеся на тех учениях вопросы "имели ярко выраженный недружественный характер, и включали развертывание системы разведки, переброску войск к границе Белоруссии, отработку задач наступательной тематики. Вместе с тем, подчеркнул Белоконев, "такого ажиотажа (как есть со стороны ряда государств по поводу учений "Запад-2017" — ред.) в Белоруссии никто не поднимал и не поднимает".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих.