В Кении жертвами ДТП стали десять человек

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По меньшей мере десять человек погибли, 30 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на северо-востоке Кении во вторник, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию и медиков.

"Порядка десяти человек погибли в аварии, число жертв может возрасти", — сообщил представитель местной полиции Эдвард Мвамбури.

Пострадавшие были доставлены в больницу, ее представитель сообщил, что из 30 раненых пять человек находились в критическом состоянии.

Мвамбури отметил, что полиция проводит расследование столкновения рейсового автобуса с грузовиком, перевозившего камни для стройки.