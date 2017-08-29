Германия попробует нормализовать отношения с Турцией при Эрдогане

БЕРЛИН, 29 авг – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия попробует нормализовать отношения с Турцией при президенте Тайипе Эрдогане.

"Мы будем пробовать, но ситуация показывает, что Турция идет неверным путем в вопросе развития правового государства, это нужно просто констатировать", — сказала Меркель на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможна ли нормализация двусторонних отношений при Эрдогане.

В последнее время особенно напряженными стали отношения Турции и Германии, где, по утверждениям Анкары, нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Германия же критикует Турцию за ухудшение ситуации со свободой слова, аресты правозащитников.

Так, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал грубым вмешательством в предвыборную кампанию в Германии призыв Эрдогана к выходцам из Турции не голосовать на предстоящих выборах за Меркель, на что турецкий лидер сказал: "Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции?" Габриэль также заявил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится Эрдоган, а Меркель одобрила план по ужесточению экономической политики в отношении Анкары. Напряженность в отношениях стран привела к тому, что Германия начала вывод военнослужащих с базы "Инджирлик" в Турции.