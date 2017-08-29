КНДР пригрозила "жестким ответом" на возможную агрессию со стороны США

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Постоянный представитель КНДР на Конференции по разоружению в Женеве Чу Йон Чхоль после ракетного испытания во вторник заявил, что его страна имеет все основания для применения "жестких ответных мер" в рамках права на самозащиту, передает агентство Рейтер.

"Сейчас, когда США открыто заявили о своих враждебных намерениях по отношению к КНДР, продолжая агрессивные совместные военные учения, несмотря на неоднократные предупреждения… моя страна имеет все основания для того, чтобы ответить жесткими мерами, применяя свое право на самозащиту", — сказал он.

Постоянный представитель КНДР также обвинил Вашингтон в том, что он обостряет обстановку на полуострове и подчеркнул, что "США должны нести полную ответственность за все катастрофические последствия, которые они могут вызвать".

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын сделает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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