В Брадфорде полиция начала расследование из-за угроз мусульманским женщинам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция Великобритании начала расследование по факту возможного преступления на почве ненависти после того, как два мусульманина, проживающие в городе Брадфорд, получили письма с угрозами, сообщает газета Guardian.

Два жителя города, исповедующие ислам, получили письма угрожающего характера на прошлой неделе. В посланиях неизвестные поместили изображение меча и флага Англии, пригрозив "нападениями с кислотой" на мусульман города. Кроме того, авторы писем угрожали мусульманским женщинам.

"Начато тщательное расследование, полицейские работают с местной общиной и партнерами, чтобы идентифицировать и привести к ответственности тех, кто стоит за этим отвратительным преступлением", — заявил официальный представитель полиции графства Уэст-Йоркшир.

В связи с угрозами правоохранительные органы на прошедших "банковских" выходных усилили присутствие в городском районе, где в основном проживают мусульмане.