В Брадфорде полиция начала расследование из-за угроз мусульманским женщинам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция Великобритании начала расследование по факту возможного преступления на почве ненависти после того, как два мусульманина, проживающие в городе Брадфорд, получили письма с угрозами, сообщает газета Guardian.
"Начато тщательное расследование, полицейские работают с местной общиной и партнерами, чтобы идентифицировать и привести к ответственности тех, кто стоит за этим отвратительным преступлением", — заявил официальный представитель полиции графства Уэст-Йоркшир.
В связи с угрозами правоохранительные органы на прошедших "банковских" выходных усилили присутствие в городском районе, где в основном проживают мусульмане.