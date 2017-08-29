Актеры Астахов и Повереннова попали в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Российские актеры Сергей Астахов и Дарья Повереннова попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Астахов и Повереннова попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. На сайте отмечается, что актеры играли в спектакле "Роковое наследство" в Севастополе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".