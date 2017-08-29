Франция представит новые планы о "перезапуске Европы" после выборов в ФРГ

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Новые предложения, касающиеся будущего Европы, будут представлены Парижем после выборов в Германии, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце.

Он отметил, что речь будет идти, в частности, об экономическом и валютном союзе, налоговых системах и социальной политике Европы.

Федеральные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и выдвинут канцлер Германии, пройдут 24 сентября.