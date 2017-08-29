В Николаеве у депутатов и предпринимателей проходят обыски, сообщают СМИ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в украинском городе Николаев, сообщило во вторник местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре.

"В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки… Обыски также проводятся в здании "Техноконтракта"… Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что их проводят сотрудники военной прокуратуры и работники Службы безопасности Украины. По данным издания, всех, у кого проходят обыски, подозревают в "поставке оружия и наркотиков" из зоны военной операции в Донбассе.

Также издание сообщает, что обыски проходят в доме директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.