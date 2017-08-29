В Николаеве у депутатов и предпринимателей проходят обыски, сообщают СМИ

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в украинском городе Николаев, сообщило во вторник местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре.
Отмечается, что их проводят сотрудники военной прокуратуры и работники Службы безопасности Украины. По данным издания, всех, у кого проходят обыски, подозревают в "поставке оружия и наркотиков" из зоны военной операции в Донбассе.
Также издание сообщает, что обыски проходят в доме директора предприятия "Центрлифт" Сергея Швеца. Его, а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.