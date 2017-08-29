Макрон поддержит любые инициативы, чтобы избежать эскалации ситуации с КНДР

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция готова поддерживать любые инициативы, которые позволят избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед послами в Елисейском дворце.

"Мы готовы поддержать любые действенные инициативы, чтобы предотвратить эскалацию, вернуть Пхеньян за стол переговоров и точным образом исполнять принятую в начале августа резолюцию СБ ООН", — сказал французский лидер.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.