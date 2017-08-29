В ЕС заявили, что испытания КНДР нарушают международные обязательства

АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. Действия Северной Кореи нарушают международные обязательства, заявил спецпосланник ЕС по вопросам разоружения Яцек Былица.

"ЕС критикует действия и испытания в Северной Корее, что нарушают международные обязательства", — заявил Былица на церемонии открытия банка низкообогащенного урана в Казахстане.

Во вторник утром из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.