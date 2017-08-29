Меркель требует освободить арестованных в Турции немецких граждан

БЕРЛИН, 29 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала освобождения арестованных в Турции немецких граждан, выступая в Берлине на ежегодной летней пресс-конференции.
В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.
"Наше требование совершенно ясно: арестованные там люди должны быть освобождены", — сказала Меркель журналистам. Она подчеркнула, что хотела бы хороших отношений с Турцией, но "необходимо учитывать реальность".
В свою очередь, Германия неоднократно запрещала турецким политикам проводить политические митинги на своей территории, где проживает крупная турецкая община.