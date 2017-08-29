Главы МИД Японии и Южной Кореи на ВЭФ обсудят ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Главы МИД Японии и Южной Кореи намерены использовать, в частности, Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в начале сентября для обмена мнениями о ракетной угрозе КНДР, говорится в распространенном во вторник сообщении южнокорейского дипломатического ведомства.

Министры Таро Коно и Кан Гён Хва провели в тот же день телефонные переговоры после пуска в КНДР новой ракеты.

"Принято решение поддерживать тесные стратегические контакты между Республикой Корея и Японией, активно используя для этого разнообразные возможности, в том числе в начале сентября — Восточный экономический форум и в конце сентября — сессию Генассамблеи ООН", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Во вторник на рассвете КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан.