Два британских истребителя присоединились к батальону НАТО в Эстонии

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости. Два многоцелевых истребителя Typhoon Королевских ВВС Великобритании присоединились к батальону НАТО в Эстонии, сообщает во вторник Daily Mail.

Всего миссия в Эстонии предполагает наличие 800 британских солдат, первые 120 человек прибыли в Таллин в марте 2017 года, они дислоцировались на авиабазе Amari. Издание отмечает, что силы призваны "поддержать операцию НАТО по сдерживанию российской агрессии на Балтике".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря о заявлениях о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше, отмечал, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. С 2017 по 2018 год в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных.