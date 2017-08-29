"Талибан"* взяло ответственность за взрыв у банка в Кабуле, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за взрыв у банка в Кабуле, жертвами которого стали пять человек, восемь пострадали, передает телеканал Tolo News.
Очевидцы сообщают, что взрыв устроил смертник, отмечает телеканал.
Blast near #USembassy in central #Kabul#explosion #terrorism #terroristhttps://t.co/e1GMMTsKWs pic.twitter.com/wmKKhjWw8I— World News Network (@worldnewsdotcom) 29 августа 2017 г.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.