"Талибан"* взяло ответственность за взрыв у банка в Кабуле, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло ответственность за взрыв у банка в Кабуле, жертвами которого стали пять человек, восемь пострадали, передает телеканал Tolo News.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел возле отделения одного из местных банков недалеко от посольства США в столице Афганистана. Сообщалось о четырех погибших.

Очевидцы сообщают, что взрыв устроил смертник, отмечает телеканал.

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Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.