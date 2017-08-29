ОБСЕ осуждает "провокационные" ракетные запуски КНДР

ВЕНА, 29 авг — РИА Новости. ОБСЕ осуждает КНДР за проводимые испытания ракет, считая это провокацией, заявил действующий председатель организации глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Председательство ОБСЕ будет продолжать осуждать постоянные провокации КНДР и нарушения международного законодательства самым категорическим образом", — говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.

Он также уверен, что "политика конфронтации должна быть заменена политическим процессом, обеспечивающим мир и стабильность на Корейском полуострове".

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.